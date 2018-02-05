У районах Рівненської області продовжують шкільні карантини

На 2 тижні ввели карантин у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівщини.

Натомість, у Радивилівській ОТГ рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навчання призупинили поки на тиждень.

З 12 до 19 лютого не будуть навчатися школярі Здолбунівського району.

Також, продовжили карантин для школярів обласного центру та Рівненського району. Учні не ходитимуть на навчання ще тиждень. Крім того, заняття не проводитимуть і у позашкільних навчальних закладах Рівного.

Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРІ призупинили навчання у місті Дубно. В Деражненській ОТГ та деяких навчальних закладах Острозького і Дубровицького районів рішення комісій переглядатимуть на початку наступного тижня.