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У районах Рівненської області продовжують шкільні карантини
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Сьогодні, 10:50
На 2 тижні ввели карантин у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівщини. Натомість, у Радивилівській ОТГ рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій навчання призупинили поки на тиждень. З 12 до 19 лютого не будуть навчатися школярі Здолбунівського району. Також, продовжили карантин для школярів обласного центру та Рівненського району. Учні не ходитимуть на навчання ще тиждень. Крім того, заняття не проводитимуть і у позашкільних навчальних закладах Рівного. Нагадаємо, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності на грип та ГРІ призупинили навчання у місті Дубно. В Деражненській ОТГ та деяких навчальних закладах Острозького і Дубровицького районів рішення комісій переглядатимуть на початку наступного тижня.