На 2 тижні ввели карантин у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівщини.Натомість, у Радивилі ...
Наступного тижня у всіх школах міста Острог та Корецького району триватиме карантин
Переглядів: 46 Обговорень: (0)
Сьогодні, 10:21
Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли таке рішення у зв’язку з високою захворюваністю на ГРІ серед школярів. Також, від 16 лютого навчання призупинили у 2-х навчальних закладах Володимирецького району – Степангородському НВК та дитячому садочку «Малятко» у селищі Володимирець. До середи, 21 лютого, ще не прийматимуть учнів школи та позашкільні навчальні заклади міста Рівне. Тим часом, у Рівненському районі вже з понеділка, 19 лютого, навчання у ЗНЗ відновлюється. В деяких школах Дубровицького району навчання відновили, проте до карантину долучилися інші ЗНЗ.