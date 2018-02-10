Наступного тижня у всіх школах міста Острог та Корецького району триватиме карантин

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Переглядів Переглядів: 46  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:21
Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли таке рішення у зв’язку з високою захворюваністю на ГРІ серед школярів.
Також, від 16 лютого навчання призупинили у 2-х навчальних закладах Володимирецького району – Степангородському НВК та дитячому садочку «Малятко» у селищі Володимирець.
До середи, 21 лютого, ще не прийматимуть учнів школи та позашкільні навчальні заклади міста Рівне.
Тим часом, у Рівненському районі вже з понеділка, 19 лютого, навчання у ЗНЗ відновлюється. В деяких школах Дубровицького району навчання відновили, проте до карантину долучилися інші ЗНЗ.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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