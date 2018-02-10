Наступного тижня у всіх школах міста Острог та Корецького району триватиме карантин

Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли таке рішення у зв’язку з високою захворюваністю на ГРІ серед школярів.

Також, від 16 лютого навчання призупинили у 2-х навчальних закладах Володимирецького району – Степангородському НВК та дитячому садочку «Малятко» у селищі Володимирець.

До середи, 21 лютого, ще не прийматимуть учнів школи та позашкільні навчальні заклади міста Рівне.

Тим часом, у Рівненському районі вже з понеділка, 19 лютого, навчання у ЗНЗ відновлюється. В деяких школах Дубровицького району навчання відновили, проте до карантину долучилися інші ЗНЗ.