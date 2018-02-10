На Рівненщині наближатимуть освіту до потреб ринку праці

Адже в таких умовах роботодавець отримає повністю підготовленого фахівця і не витрачатиме кошти та час на перенавчання.

Такий «експеримент» можливий у разі, коли у навчальних закладах впровадять дуальну освіту. Як її реалізовуватимуть на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, обговорили під час всеукраїнської наради на Рівненщині за участю в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка.

На переконання директора обласного центру зайнятості Івана Ткачука, сьогодні на ринку праці затребувані робітничі професії. І рівень заробітної плати у них вищий, ніж у тих, хто має вищу освіту. На обліку в центрах зайнятості Рівненщини стоїть 44% безробітних, які мають вищу освіту та не можуть знайти роботу.

Загалом послуги, які надаються службою зайнятості, досить ефективно впливають на розвиток економіки області, розповів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.

«На підприємствах Рівненщини спостерігається дефіцит кваліфікованої робочої сили. Тому служба зайнятості має підлаштовуватися під умови і вимоги роботодавців. І Рівненська служба зайнятості має достатню базу для перекваліфікації. У першу чергу, це перенавчання на робітничі спеціальності, які зараз є найбільш затребувані на ринку праці», - розповідає Ігор Тимошенко.

Тож, аби не перенавчати людей на інші спеціальності, необхідно поєднати роботу і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. А це завдання дуальної освіти, яку впроваджуватимуть у закладах.

По завершенню засідання учасники відвідали навчальне відділення Рівненського ЦПТО ДСЗ з підготовки фахівців для готельно-ресторанного бізнесу. Також оглянули навчальні кабінети та майстерні, лабораторії, які обладнані сучасним устаткуванням, побували на майстер-класах за професіями сфери обслуговування.

Впродовж дня учасники заходу активно спілкувалися та обмінялися досвідом роботи.

