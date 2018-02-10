 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На Рівненщині визначилися переможці та призери змагань “Кращ ..
16 лютого у місті Вараш Рівненської області відбувся ІІІ Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозд ...


На Рівненщині наближатимуть освіту до потреб ринку праці
Адже в таких умовах роботодавець отримає повністю підготовленого фахівця і не витрачатиме кошти та ч ...


Наступного тижня у всіх школах міста Острог та Корецького ра ..
Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли таке рішення у зв ...


Платники Рівненщини сплатили майже 6 мільйонів гривень подат ..
У січні 2018 року платники Рівненщини сплатили до зведеного бюджету України 5,8 млн. грн. податку на ...


За січень місяць територіальні громади Рівненщини отримали б ..
До місцевих бюджетів Рівненщини у січні 2018 року надійшло 297,4 млн. грн. Порівняно з минулим роком ...


З початку року на Рівненщині зареєстровано 7 випадків африка ..
З них 6 – серед диких свиней в мисливських господарствах. Ще один стався у приватному господарстві, ...


У районах Рівненської області продовжують шкільні карантини
На 2 тижні ввели карантин у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівщини.Натомість, у Радивилі ...
 
На Рівненщині наближатимуть освіту до потреб ринку праці
Переглядів Переглядів: 44  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:22
Адже в таких умовах роботодавець отримає повністю підготовленого фахівця і не витрачатиме кошти та час на перенавчання.
Такий «експеримент» можливий у разі, коли у навчальних закладах впровадять дуальну освіту. Як її реалізовуватимуть на базі центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, обговорили під час всеукраїнської наради на Рівненщині за участю в.о. голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерія Ярошенка.
На переконання директора обласного центру зайнятості Івана Ткачука, сьогодні на ринку праці затребувані робітничі професії. І рівень заробітної плати у них вищий, ніж у тих, хто має вищу освіту. На обліку в центрах зайнятості Рівненщини стоїть 44% безробітних, які мають вищу освіту та не можуть знайти роботу.
Загалом послуги, які надаються службою зайнятості, досить ефективно впливають на розвиток економіки області, розповів заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко.
«На підприємствах Рівненщини спостерігається дефіцит кваліфікованої робочої сили. Тому служба зайнятості має підлаштовуватися під умови і вимоги роботодавців. І Рівненська служба зайнятості має достатню базу для перекваліфікації. У першу чергу, це перенавчання на робітничі спеціальності, які зараз є найбільш затребувані на ринку праці», - розповідає Ігор Тимошенко.
Тож, аби не перенавчати людей на інші спеціальності, необхідно поєднати роботу і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. А це завдання дуальної освіти, яку впроваджуватимуть у закладах.
По завершенню засідання учасники відвідали навчальне відділення Рівненського ЦПТО ДСЗ з підготовки фахівців для готельно-ресторанного бізнесу. Також оглянули навчальні кабінети та майстерні, лабораторії, які обладнані сучасним устаткуванням, побували на майстер-класах за професіями сфери обслуговування.
Впродовж дня учасники заходу активно спілкувалися та обмінялися досвідом роботи.
Джерело: Прес служба РОДА
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • На Рівненщині пройде ярмарок професій та освітніх програм для старшокласни ...
  • Кількість безробітних на Рівненщині зменшилася майже на 9%
  • У Володимирці відбувся ярмарок професій
  • На Рівненщині продовжуватиметься реалізація українсько-канадського проекту ...
  • Робітничу спеціальність зі школи

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Особливий погляд, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору