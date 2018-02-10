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На Закарпатті СБУ викрила на хабарі посадовця поліції
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:32
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників районного відділу поліції у Закарпатській області, причетного до «кришування» грального бізнесу.
Правоохоронці встановили, що майор поліції організував механізм отримання неправомірної вигоди від власників гральних закладів.
Зловмисник вимагав з кожного комерсанта двадцять тисяч гривень щомісяця за «кураторство» та не перешкоджання в їх роботі. В разі несплати «данини» посадовець погрожував бізнесменам відкриттям кримінальних проваджень та конфіскацією майна. У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби затримали поліцейського на робочому місці.
Наразі вирішується питання щодо оголошення майору про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Викриття протиправної діяльності посадовця поліції проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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