На Закарпатті СБУ викрила на хабарі посадовця поліції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі одного з керівників районного відділу поліції у Закарпатській області, причетного до «кришування» грального бізнесу.

Правоохоронці встановили, що майор поліції організував механізм отримання неправомірної вигоди від власників гральних закладів.

Зловмисник вимагав з кожного комерсанта двадцять тисяч гривень щомісяця за «кураторство» та не перешкоджання в їх роботі. В разі несплати «данини» посадовець погрожував бізнесменам відкриттям кримінальних проваджень та конфіскацією майна. У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби затримали поліцейського на робочому місці.

Наразі вирішується питання щодо оголошення майору про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Викриття протиправної діяльності посадовця поліції проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прес-центр СБ України.