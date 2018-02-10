 
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

На Рівненщині визначилися переможці та призери змагань “Кращ ..
16 лютого у місті Вараш Рівненської області відбувся ІІІ Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозд ...


На Рівненщині наближатимуть освіту до потреб ринку праці
Адже в таких умовах роботодавець отримає повністю підготовленого фахівця і не витрачатиме кошти та ч ...


Наступного тижня у всіх школах міста Острог та Корецького ра ..
Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли таке рішення у зв ...


Платники Рівненщини сплатили майже 6 мільйонів гривень подат ..
У січні 2018 року платники Рівненщини сплатили до зведеного бюджету України 5,8 млн. грн. податку на ...


За січень місяць територіальні громади Рівненщини отримали б ..
До місцевих бюджетів Рівненщини у січні 2018 року надійшло 297,4 млн. грн. Порівняно з минулим роком ...


З початку року на Рівненщині зареєстровано 7 випадків африка ..
З них 6 – серед диких свиней в мисливських господарствах. Ще один стався у приватному господарстві, ...


У районах Рівненської області продовжують шкільні карантини
На 2 тижні ввели карантин у загальноосвітніх навчальних закладах Радивилівщини.Натомість, у Радивилі ...
 
На Рівненщині визначилися переможці та призери змагань “Кращий пожежний-рятувальник”
Переглядів Переглядів: 67  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:38
16 лютого у місті Вараш Рівненської області відбувся ІІІ Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозділів Рівненської області за звання “Кращий пожежний-рятувальник” у форматі міжнародних змагань “Firefighter Combat Challenge”.
За звання найсильнішого цього дня змагалися 11 команд рятувальників з восьми областей України, а саме: спортсмени з Дніпропетровської області, міста Києва, Луганської, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Хмельницької і Черкаської областей, Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля.
За результатами усіх забігів, у підсумку турнірна таблиця виглядає наступним чином:
В індивідуальних забігах серед чоловіків призові місця зайняли рятувальники з Рівненщини:
І місце - Вадим Петрук
ІІ місце - Андрій Семенович
ІІІ місце - Ігор Поліщук
Серед дівчат найсильнішою виявилася представниця міста Києва, а друге і третє місце - за Миколаївською областю:
І місце - Чехместренко Оксана
ІІ місце - Горжієвська Анна
ІІІ місце - Подима Марія
У тандемі кращими виявилися рятувальники з Миколаївської області, трохи не вистачило часу команді з Хмельниччини, а третіми фінішували кияни:
І місце - Роман Гончаренко та Віктор Більчук
ІІ місце - Ігор Юрчук та столяр Дмитро
ІІІ місце - Володимир Сковородка та Вишинський Олексій
В командній естафеті першість за рівнянами, друге місце посіли рятувальники Миколаївської області, а третє - знову ж таки команда з Рівненської області:
І місце - Рівненська область
ІІ місце - Миколаївська область
ІІІ місце - Рівненська область (м. Дубно)
І нарешті, у загальнокомандному заліку перемогла збірна Миколаївської області!
І місце - Миколаївська область
ІІ місце - Рівненська область
ІІІ місце - місто Київ
Ми вітаємо усіх учасників і переможців, а також дякуємо усім гостям, які розділили з учасниками усі яскраві моменти цього чудового свята спорту і сили!
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Завершився чемпіонат України з пауерліфтингу серед спортсменів із вадами зо ...
  • Міжрегіональні змагання з пішохідного туризму відбулися на Буковині
  • Відбулися фінальні змагання чемпіонату України з бейсболу «Дитяча ліга»
  • Друге місце – Ощадбанку
  • Рівненські гірьовики перемогли в турнірі

    		•  
    Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом
    Створення та просування сайтів
     
    Тегі
    Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Особливий погляд, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

    Показати всі теги

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2017 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Вгору