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На Рівненщині визначилися переможці та призери змагань “Кращий пожежний-рятувальник”
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Сьогодні, 10:38
16 лютого у місті Вараш Рівненської області відбувся ІІІ Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозділів Рівненської області за звання “Кращий пожежний-рятувальник” у форматі міжнародних змагань “Firefighter Combat Challenge”. За звання найсильнішого цього дня змагалися 11 команд рятувальників з восьми областей України, а саме: спортсмени з Дніпропетровської області, міста Києва, Луганської, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Хмельницької і Черкаської областей, Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. За результатами усіх забігів, у підсумку турнірна таблиця виглядає наступним чином: В індивідуальних забігах серед чоловіків призові місця зайняли рятувальники з Рівненщини: І місце - Вадим Петрук ІІ місце - Андрій Семенович ІІІ місце - Ігор Поліщук Серед дівчат найсильнішою виявилася представниця міста Києва, а друге і третє місце - за Миколаївською областю: І місце - Чехместренко Оксана ІІ місце - Горжієвська Анна ІІІ місце - Подима Марія У тандемі кращими виявилися рятувальники з Миколаївської області, трохи не вистачило часу команді з Хмельниччини, а третіми фінішували кияни: І місце - Роман Гончаренко та Віктор Більчук ІІ місце - Ігор Юрчук та столяр Дмитро ІІІ місце - Володимир Сковородка та Вишинський Олексій В командній естафеті першість за рівнянами, друге місце посіли рятувальники Миколаївської області, а третє - знову ж таки команда з Рівненської області: І місце - Рівненська область ІІ місце - Миколаївська область ІІІ місце - Рівненська область (м. Дубно) І нарешті, у загальнокомандному заліку перемогла збірна Миколаївської області! І місце - Миколаївська область ІІ місце - Рівненська область ІІІ місце - місто Київ Ми вітаємо усіх учасників і переможців, а також дякуємо усім гостям, які розділили з учасниками усі яскраві моменти цього чудового свята спорту і сили!