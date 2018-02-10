На Рівненщині визначилися переможці та призери змагань “Кращий пожежний-рятувальник”

16 лютого у місті Вараш Рівненської області відбувся ІІІ Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозділів Рівненської області за звання “Кращий пожежний-рятувальник” у форматі міжнародних змагань “Firefighter Combat Challenge”.

За звання найсильнішого цього дня змагалися 11 команд рятувальників з восьми областей України, а саме: спортсмени з Дніпропетровської області, міста Києва, Луганської, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Хмельницької і Черкаської областей, Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля.

За результатами усіх забігів, у підсумку турнірна таблиця виглядає наступним чином:

В індивідуальних забігах серед чоловіків призові місця зайняли рятувальники з Рівненщини:

І місце - Вадим Петрук

ІІ місце - Андрій Семенович

ІІІ місце - Ігор Поліщук

Серед дівчат найсильнішою виявилася представниця міста Києва, а друге і третє місце - за Миколаївською областю:

І місце - Чехместренко Оксана

ІІ місце - Горжієвська Анна

ІІІ місце - Подима Марія

У тандемі кращими виявилися рятувальники з Миколаївської області, трохи не вистачило часу команді з Хмельниччини, а третіми фінішували кияни:

І місце - Роман Гончаренко та Віктор Більчук

ІІ місце - Ігор Юрчук та столяр Дмитро

ІІІ місце - Володимир Сковородка та Вишинський Олексій

В командній естафеті першість за рівнянами, друге місце посіли рятувальники Миколаївської області, а третє - знову ж таки команда з Рівненської області:

І місце - Рівненська область

ІІ місце - Миколаївська область

ІІІ місце - Рівненська область (м. Дубно)

І нарешті, у загальнокомандному заліку перемогла збірна Миколаївської області!

І місце - Миколаївська область

ІІ місце - Рівненська область

ІІІ місце - місто Київ

Ми вітаємо усіх учасників і переможців, а також дякуємо усім гостям, які розділили з учасниками усі яскраві моменти цього чудового свята спорту і сили!