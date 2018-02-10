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Как стать бухгалтером?
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:46
Проблема выбора профессии. В условиях волатильности внешней среды перед каждым человеком возникает вопрос выбора надежной профессии, приносящей стабильный заработок. Данное обстоятельство осложняется и появлением все новых видов трудовой деятельности, модификацией существующих, а также исчезновением некоторых ранее популярных профессий. В данном контексте выбор современного человека может быть сделан в пользу профессии бухгалтера. Несмотря на то, что профессия появилась несколько веков назад, она остается востребованной и сегодня. Так как непрерывный бухгалтерский учет обязателен для любой компании, а объем работы в данной сфере имеет внушительные объемы, работодатели предоставляют большое количество вакансий: от помощника и младшего бухгалтера до главного бухгалтера.
Необходимые условия и основные аспекты освоения профессии бухгалтера
Несмотря на частичную автоматизацию бухгалтерского труда, компаниям требуются первоклассные специалисты, имеющие достаточный набор навыков. Поэтому одним из важных условий для устройства на работу бухгалтером является образование, которое можно получить в высшем учебном заведении, среднем специальном либо - курсы бухгалтеров. Второй немаловажный, а иногда и решающий аспект – опыт работы. Кандидат без опыта работы может претендовать не более, чем на младшего бухгалтера в небольшой компании, независимо от уровня образования. Крупные компании, как правило, предъявляют требования к опыту работы, устанавливая минимальный порог от трех или пяти лет. Тем не менее у кандидата с высшим образованием есть возможность дальнейшего развития карьеры. Например, главным бухгалтером может быть только человек с высшим образованием, при этом опыт работы должен быть не менее пяти лет.
Чтобы стать бухгалтером и добиться успехов в профессиональной деятельности необходимо:
образование;
знание офисных и специализированных бухгалтерских программ;
знание законодательства;
умение осуществлять работу с первичными документами;
знание правил составления налоговых деклараций;
умение рассчитывать размеры больничных, пособий, отчислений в различные фонды и т.д.;
постоянное отслеживание изменений в документах, регламентирующих ведение учета;
периодическое повышение квалификации;
быть стрессоустойчивым, ответственным, внимательным.
Также необходимо помнить, что работа бухгалтера связана с материальной ответственностью. Выбирая такую профессию нужно быть готовым к большому объему непрерывной работы, частым задержкам на работе и необходимостью выполнять дополнительные обязанности.
Несмотря на все трудности в освоении профессии бухгалтера, полученные навыки и знания позволят расширить возможности трудоустройства и заработка. Бухгалтер с достаточным уровнем образования и опыта может работать в сфере финансовой аналитики, аудита, стать бухгалтером-экономистом или создать свой бизнес и организовать ведение учета самостоятельно.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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