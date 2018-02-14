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Операція «Акциз – 2018» та «Рубіж-2018» триває
Переглядів Переглядів: 43  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:58
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області та Рівненської митниці ДФС спільно з працівниками патрульної поліції м.Рівне в рамках операції «Акциз-2018» та «Рубіж-2018», виявлено автомобіль BMW 318, яким керував житель м. Рівного. Під час перевірки транспортного засобу встановлено невідповідність номеру кузова автомобіля з реєстраційними документами.
При подальшій перевірці встановлено, що автомобіль із номером кузова, який зазначений у документах наданих водієм для перевірки, у 2015 році вивезено за межі митної території України та більше не ввозився.
Даний транспортний засіб марки BMW 318 вилучено до вирішення питання по суті. На громадянина який керував транспортним засобом працівниками Рівненської митниці ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 484 Митного кодексу України.
Санкція даної статті передбачає накладання штрафу в розмірі 100 відсотків вартості транспортних засобів або їх конфіскацію.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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