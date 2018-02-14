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Майже 38 мільйонів гривень надійшло від платників єдиного по ..
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Майже 38 мільйонів гривень надійшло від платників єдиного податку Рівненщини
Переглядів Переглядів: 43  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:58
З початку року платники єдиного податку – юридичні та фізичні особи Рівненської області поповнили бюджети територіальних громад на 37,9 млн. гривень. Це на 7,5 млн. грн. більше ніж у минулорічному періоді.
Із загальної суми надходжень 32,3 млн. грн. складають кошти, сплачені фізичними особами – підприємцями, які перевищили показники 2017 року на 7 млн. гривень. Юридичні особи, платники єдиного податку 3 групи, спрямували до місцевих бюджетів 5,6 млн. грн. єдиного податку.
За словами начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Дмитра Зайцева, така позитивна динаміка з місяця в місяць зберігається завдяки сумлінності суб’єктів підприємництва, адже фіскальна служба області у співпраці з керівниками територіальних громад Рівненщини активно працює над створенням належних умов для зростання прозорого та соціально відповідального бізнесу, який розвивається та чесно сплачує податки. Переконливе підтвердження цьому – зростання сплати єдиного податку до місцевих бюджетів нашої області.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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