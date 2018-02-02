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В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова

У російських містах проходять акції пам'яті опозиціонера Бориса Нємцова, застреленого у Москві 27 лютого 2015 року.
Зокрема, мітинг проходить в Казані, де на акцію вийшли близько 100 осіб, серед них - прихильники "Відкритої Росії", політик Олексій Навальний і кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, пише місцеве видання "Казанський репортер".
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова

Хода і мітинг пройшли у Новосибірську: там колона пройшла центральною вулицею міста до пам'ятника жертвам політичних репресій, де почався узгоджений з владою мітинг. У ході взяли участь 80 осіб, в мітингу - близько 100, передає Інтерфакс.
Акція, проведення якої погоджено з владою, пройде і в Москві: збір учасників відбудеться о 13:00 на Страсному бульварі, колона рухатиметься по бульварах з завершенням ходи на проспекті Сахарова.
Як зазначають організатори маршу Нємцова, головна вимога акції - залучення до відповідальності замовників вбивства політика.
З 10:00 рух на внутрішній стороні Бульварного кільця на Страсному, Петровському, Різдвяному і Стрітенському бульварах, а також проспекті Академіка Сахарова від Бульварного кільця перекрито.
З 14:00 мітинг пройде у Санкт-Петербурзі на площі Фінляндського вокзалу.
Акції відбудуться також у Пермі, Уфі, Нижньому Новгороді, Ульяновську, Чебоксарах, Ростові-на-Дону і в ряді інших міст Росії. Окрім того аналогічні заходи заплановані у інших країнах, зокрема в Україні, Чехії, США, Німеччині, Великій Британії, Литві та ін.
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