Верес із нового сезону може змінити назву

Рівненський Верес може змінити назву на Галичина в наступному сезоні.Про це повідомляє львівське видання Спортивка.За його інформацією, з сезону 2018/2019 Верес змінить назву на Галичина. Окрім того, представники власника клубу Богдана Копитка нібито домовились про співпрацю з президентом стрийської Скали Миколою Кмітем.Спортивка@SportyvkaА скажіть, шановні колеги, Верес під назвою Галичина вже з наступного сезону? І про шо домовилися люди від Богдана Копитка з Миколою Кмітем зі стрийської Скали?..20:54 - 24 февр. 2018 г.Нагадаємо, що раніше Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт.Пізніше рівняни знайшли двох нових спонсорів.