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Верес із нового сезону може змінити назву
Рівненський Верес може змінити назву на Галичина в наступному сезоні.Переглядів: 19 Обговорень: (0) Сьогодні, 13:52
Про це повідомляє львівське видання Спортивка.
За його інформацією, з сезону 2018/2019 Верес змінить назву на Галичина. Окрім того, представники власника клубу Богдана Копитка нібито домовились про співпрацю з президентом стрийської Скали Миколою Кмітем.
Спортивка
@Sportyvka
А скажіть, шановні колеги, Верес під назвою Галичина вже з наступного сезону? І про шо домовилися люди від Богдана Копитка з Миколою Кмітем зі стрийської Скали?..
20:54 - 24 февр. 2018 г.
Нагадаємо, що раніше Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт.
Пізніше рівняни знайшли двох нових спонсорів.
Про це повідомляє львівське видання Спортивка.
За його інформацією, з сезону 2018/2019 Верес змінить назву на Галичина. Окрім того, представники власника клубу Богдана Копитка нібито домовились про співпрацю з президентом стрийської Скали Миколою Кмітем.
Спортивка
@Sportyvka
А скажіть, шановні колеги, Верес під назвою Галичина вже з наступного сезону? І про шо домовилися люди від Богдана Копитка з Миколою Кмітем зі стрийської Скали?..
20:54 - 24 февр. 2018 г.
Нагадаємо, що раніше Верес змінив прописку на львівську і прокоментував цей факт.
Пізніше рівняни знайшли двох нових спонсорів.
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