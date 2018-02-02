Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики

25 лютого у Львові таксист викликав поліцію та заявив, що його клієнтку зґвалтували.

Як розповіла сама жертва, їй підсипали якусь наркотичну речовину, після чого вчинили насильство. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

Дівчина розповіла, що відпочивала з подругою і трьома хлопцями на квартирі.

Вона пила лише сік і в один момент відчула, що їй погано. Тоді вона усвідомила, що в стакан щось підлили. Вона прилягла на диван та втратила свідомість. А коли опритомніла, то помітила, що хлопець її торкається.

За словами постраждалої, вона стала жертвою зґвалтування. Поліцейські прийшли у вказану дівчиною квартиру, однак двері ніхто не відчинив.

Патрульні знайшли власників квартири, які приїхали через 20 хвилин. Двері відчинила їхня донька. В квартирі окрім неї були 3 молоді хлопці. На столі лежала сигарета, ймовірно, з наркотичною речовиною. Один із інспекторів побачив хлопця, який через вікно викинув металеву коробку. В коробці виявили речовини, схожі на амфетамін та коноплю.