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» » Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики

Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики

25 лютого у Львові таксист викликав поліцію та заявив, що його клієнтку зґвалтували.
Як розповіла сама жертва, їй підсипали якусь наркотичну речовину, після чого вчинили насильство. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.
Дівчина розповіла, що відпочивала з подругою і трьома хлопцями на квартирі.
Вона пила лише сік і в один момент відчула, що їй погано. Тоді вона усвідомила, що в стакан щось підлили. Вона прилягла на диван та втратила свідомість. А коли опритомніла, то помітила, що хлопець її торкається.
За словами постраждалої, вона стала жертвою зґвалтування. Поліцейські прийшли у вказану дівчиною квартиру, однак двері ніхто не відчинив.
Патрульні знайшли власників квартири, які приїхали через 20 хвилин. Двері відчинила їхня донька. В квартирі окрім неї були 3 молоді хлопці. На столі лежала сигарета, ймовірно, з наркотичною речовиною. Один із інспекторів побачив хлопця, який через вікно викинув металеву коробку. В коробці виявили речовини, схожі на амфетамін та коноплю.
Переглядів Переглядів: 43  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 17:20
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