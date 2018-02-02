bank-ua.com
Рівне:
Останні новини
13:28
"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
11:39
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву
17:20
Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики
17:07
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
13:39
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова
17:38
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок
13:22
Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну
12:58
Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
12:53
Зброя і нагороди з Путіним: силовики викрили православну організацію в Україні
11:51
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja
11:59
У перший день біометричного контролю український кордон перетнули 1,9 тис. росіян
17:36
Набув чинності безвізовий режим між Україною та ОАЕ
10:44
У Сарнах прокуратура через суд повертала міськраді землю
11:02
Рівне
10:54
Браконєри з бітами напали на лісників
» » В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву

В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву

25 лютого працівники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області облаштували пересувний мобільний пункт обігріву в місті Рівне поблизу ринку «Дикий» та зупинки громадського транспорту, де найбільше скупчення громадян.
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву

Пункт встановлено з дотриманням вимог правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Він забезпечений електричними засобами обігріву, медичними аптечками, теплими ковдрами, вогнегасниками гарячим чаєм та печивом.
У мобільному пункті обігріву організовано чергування рятувальників і психологів ДСНС. З перших хвилин встановлення пункту його вже розпочали відвідувати громадяни. Особливо до снаги це малечі. Дітворі цікаво посидіти у пункті, поспілкуватися з рятувальниками, зігрітися і випити смачного чаю.
Довідково: на Рівненщині діє 33 стаціонарних пункта обігріву. Адреси розміщенні на сайті ГУ ДСНС області за посиланням: http://rivne.dsns.gov.ua/ua/Punkti-obigrivu-Rivnenskoyi-oblasti.html
Головне управління ДСНС України у Рівненській області.
Переглядів Переглядів: 29  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:39
Читайте також:
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції 25 лютого 11:40
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині 25 лютого 11:37
Затримано голову однієї із сільських рад за вимагання та одержання хабара 20 тис.грн.
Затримано голову однієї із сільських рад за вимагання та одержання хабара 20 тис.грн. 24 лютого 20:54
За ковбасою, цигарками, солодощами та спиртним полізли до магазину через дах
За ковбасою, цигарками, солодощами та спиртним полізли до магазину через дах 19 червня 11:16
Популярні
Ліквідатор чи злодій?
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо…
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ
Я+ТИ 26 березня 18:54


Наповнення © 2006-2018 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua


Архів матеріалів
«    Лютий 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Мітки
Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Культура, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

Показати всі теги
© Усі права захищені.
Вгору