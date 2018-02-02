В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву

25 лютого працівники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області облаштували пересувний мобільний пункт обігріву в місті Рівне поблизу ринку «Дикий» та зупинки громадського транспорту, де найбільше скупчення громадян.Пункт встановлено з дотриманням вимог правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Він забезпечений електричними засобами обігріву, медичними аптечками, теплими ковдрами, вогнегасниками гарячим чаєм та печивом.У мобільному пункті обігріву організовано чергування рятувальників і психологів ДСНС. З перших хвилин встановлення пункту його вже розпочали відвідувати громадяни. Особливо до снаги це малечі. Дітворі цікаво посидіти у пункті, поспілкуватися з рятувальниками, зігрітися і випити смачного чаю.Довідково: на Рівненщині діє 33 стаціонарних пункта обігріву. Адреси розміщенні на сайті ГУ ДСНС області за посиланням: http://rivne.dsns.gov.ua/ua/Punkti-obigrivu-Rivnenskoyi-oblasti.htmlГоловне управління ДСНС України у Рівненській області.