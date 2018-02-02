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Остапа Сидора призначено заступником прокурора Рівненської області.
Наказом Генерального прокурора України призначено радника юстиції Остапа Ігоровича Сидора заступником прокурора Рівненської області.Переглядів: 11 Обговорень: (0) Сьогодні, 13:24
Сидор Остап ІгоровичОстап Сидор народився 2 вересня 1981 року в с. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України ім.Я.Мудрого.
Після закінчення академії у 2005 році розпочав свою трудову діяльність в органах прокуратури Львівської області.
Обіймав посади помічника, старшого помічника прокурорів районного рівня, прокурора і старшого прокурора відділів прокуратури Львівської області. До призначення на обійману посаду працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Сидор Остап ІгоровичОстап Сидор народився 2 вересня 1981 року в с. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України ім.Я.Мудрого.
Після закінчення академії у 2005 році розпочав свою трудову діяльність в органах прокуратури Львівської області.
Обіймав посади помічника, старшого помічника прокурорів районного рівня, прокурора і старшого прокурора відділів прокуратури Львівської області. До призначення на обійману посаду працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.