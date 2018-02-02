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» » » Остапа Сидора призначено заступником прокурора Рівненської області.

Остапа Сидора призначено заступником прокурора Рівненської області.

Остапа Сидора призначено заступником прокурора Рівненської області.Наказом Генерального прокурора України призначено радника юстиції Остапа Ігоровича Сидора заступником прокурора Рівненської області.
Сидор Остап ІгоровичОстап Сидор народився 2 вересня 1981 року в с. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії України ім.Я.Мудрого.
Після закінчення академії у 2005 році розпочав свою трудову діяльність в органах прокуратури Львівської області.
Обіймав посади помічника, старшого помічника прокурорів районного рівня, прокурора і старшого прокурора відділів прокуратури Львівської області. До призначення на обійману посаду працював начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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