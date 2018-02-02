"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці

Завдяки скоординованим заходам працівників прокуратури Рівненської області, Управлінь Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України в Рівненській області сьогодні, 26.02.2018, викрито та припинено корупційну діяльність двох працівників Рівненської митниці Державної фіскальної служби України.

Встановлено, що заступник начальника митного поста та головний інспектор Рівненської митниці одержали неправомірну вигоду від двох громадян за безперешкодне переміщення на територію України з Республіки Білорусь через митний кордон товарів підакцизної групи.

Після одержання коштів працівників митниці правоохоронці затримали, а неправомірну грошову вигоду - вилучили.

Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.

Продовжуються слідчі дії.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.