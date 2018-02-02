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"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
Завдяки скоординованим заходам працівників прокуратури Рівненської області, Управлінь Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України в Рівненській області сьогодні, 26.02.2018, викрито та припинено корупційну діяльність двох працівників Рівненської митниці Державної фіскальної служби України.Переглядів: 15 Обговорень: (0) Сьогодні, 13:28
Встановлено, що заступник начальника митного поста та головний інспектор Рівненської митниці одержали неправомірну вигоду від двох громадян за безперешкодне переміщення на територію України з Республіки Білорусь через митний кордон товарів підакцизної групи.
Після одержання коштів працівників митниці правоохоронці затримали, а неправомірну грошову вигоду - вилучили.
Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.
Продовжуються слідчі дії.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що заступник начальника митного поста та головний інспектор Рівненської митниці одержали неправомірну вигоду від двох громадян за безперешкодне переміщення на територію України з Республіки Білорусь через митний кордон товарів підакцизної групи.
Після одержання коштів працівників митниці правоохоронці затримали, а неправомірну грошову вигоду - вилучили.
Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.
Продовжуються слідчі дії.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.