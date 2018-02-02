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» » » В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції

В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі керівника одного зі структурних підрозділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в Івано-Франківській області.
Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав 2,1 тисячі доларів від однієї з місцевих будівельних фірм за сприяння у продовженні строку дії ліцензії на виконання робіт та не проведення планової перевірки діяльності компанії. Для отримання грошей чиновник залучив як посередника свого знайомого приватного підприємця. Оперативники спецслужби затримали посередника у центральній частині міста під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії. Операція проводилась спільно з поліцією та відділом запобігання і протидії корупції ДАБІ за сприяння Управління ДАБІ в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури. Прес-центр СБ України.
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