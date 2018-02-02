На Рівненщині грип не здає свої позиції

За минулий тиждень на Рівненщині на грип та інші гострі респіраторні інфекції захворіло 13382 мешканці, що є на рівні попереднього тижня.

Про це повідомили в обласному лабораторному центрі.

Серед захворілих 9625 дітей (71,9%). Протягом тижня було госпіталізовано 247 осіб, з них 155 дітей. В цілому по області епідемічний поріг перевищений на 28,2%.

Найвищий рівень захворюваності зареєстрований у Володимирецькому районі, де епідемічний поріг перевищений майже утричі. Висока захворюваність зафіксована також у Костопільському (на 98% вище порогового рівня), Дубровицькому (86%), Березнівському (75%), Радивилівському (67%), Гощанському (64%), Рокитнівському (27%), Млинівському (22%), Сарненському (4%) районах та містах Острог (19%) і Рівне (5%).