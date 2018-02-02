Ліквідували діяльність 3 гральних закладів

Прокуратура у взаємодії з іншими правоохоронними органами та громадськістю продовжує протидію гральному бізнесу, який заборонений в Україні.

Так, за погодженням із прокуратурою Рівненської області працівники Головного управління Національної поліції в Рівненській області та управління захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України 23.02.2018 провели санкціоновані обшуки, за результатами яких ліквідували діяльність 3 гральних закладів, які функціонували всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Заклади надавали незаконні послуги у сфері грального бізнесу та діяли у м.Рівне по вулицях Кн.Ольги, Соборна та у м.Квасилів по вул. Молодіжна під виглядом інтернет-центрів.

Правоохоронці вилучили 20 системних блоків, стільки ж моніторів, інші комплектуючі. Доказову базу поповнили також вилучені мобільні телефони та грошові кошти, ймовірно одержані внаслідок протиправної діяльності.

Зазначені слідчі дії проведено у рамках кримінального провадження, що розслідується органами поліції за ч.1 ст.203-2 КК України за фактом незаконного зайняття гральним бізнесом. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Рівненської області.

Проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення організаторів та інших осіб, причетних до протиправної діяльності, з метою притягнення до передбаченої законом відповідальності.

Прокуратура Рівненської області вкотре звертається до небайдужих громадян з проханням повідомляти органи поліції та прокуратури про факти функціонування незаконного грального бізнесу з метою його ліквідації та притягнення винних осіб до передбаченої Законом відповідальності.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.