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Митне оформлення через «єдине вікно» зростає
У Рівненській митниці ДФС кількість митних оформлень вантажів без використання паперових примірників товаросупровідних та дозвільних документів зростає. Про це повідомляє заступник начальника Рівненської митниці ДФС Ігор Козлинець.Переглядів: 37 Обговорень: (0) Сьогодні, 10:06
За його словами, автоматизована система митних послуг «єдине вікно» дозволяє підприємствам здійснювати проведення державних видів контролю за допомогою ІТ- технологій, чим спрощує проведення митних процедур. Якщо у 2016 році з початку функціонування «єдиного вікна» частка митних оформлень від загальної кількості митних декларацій із застосуванням цього механізму складала 4,66 %, то у 2017 році вона збільшилась до 16,56 %. Загалом із початку роботи «єдиного вікна» на Рівненській митниці ДФС із застосуванням цього принципу оформлено 22433 митних декларацій, з них у 2017 році – 13485.
Нагадаємо, що автоматизована система «єдине вікно» у пунктах митного контролю запрацювала з 1 серпня 2016 року. Дана процедура має на меті пришвидшити здійснення оформлення експортно-імпортних операцій. Система є повністю автоматизованою і дозволяє подавати документи один раз в одне місце. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, що дозволяє контролюючим органам та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати здійснення державних видів контролю.
Рівненська митниця ДФС.
За його словами, автоматизована система митних послуг «єдине вікно» дозволяє підприємствам здійснювати проведення державних видів контролю за допомогою ІТ- технологій, чим спрощує проведення митних процедур. Якщо у 2016 році з початку функціонування «єдиного вікна» частка митних оформлень від загальної кількості митних декларацій із застосуванням цього механізму складала 4,66 %, то у 2017 році вона збільшилась до 16,56 %. Загалом із початку роботи «єдиного вікна» на Рівненській митниці ДФС із застосуванням цього принципу оформлено 22433 митних декларацій, з них у 2017 році – 13485.
Нагадаємо, що автоматизована система «єдине вікно» у пунктах митного контролю запрацювала з 1 серпня 2016 року. Дана процедура має на меті пришвидшити здійснення оформлення експортно-імпортних операцій. Система є повністю автоматизованою і дозволяє подавати документи один раз в одне місце. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, що дозволяє контролюючим органам та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати здійснення державних видів контролю.
Рівненська митниця ДФС.