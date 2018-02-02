bank-ua.com
Рівне:
Останні новини
10:21
З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах
13:28
"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
11:39
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву
17:20
Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики
17:07
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
13:39
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова
17:38
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок
13:22
Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну
12:58
Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
12:53
Зброя і нагороди з Путіним: силовики викрили православну організацію в Україні
11:51
В Україну для сертифікації вже прибули найдешевші в світі автомобілі індійської марки Baja
11:59
У перший день біометричного контролю український кордон перетнули 1,9 тис. росіян
17:36
Набув чинності безвізовий режим між Україною та ОАЕ
10:44
У Сарнах прокуратура через суд повертала міськраді землю
11:02
Рівне
» » » Митне оформлення через «єдине вікно» зростає

Митне оформлення через «єдине вікно» зростає

У Рівненській митниці ДФС кількість митних оформлень вантажів без використання паперових примірників товаросупровідних та дозвільних документів зростає. Про це повідомляє заступник начальника Рівненської митниці ДФС Ігор Козлинець.
Митне оформлення через «єдине вікно» зростає

За його словами, автоматизована система митних послуг «єдине вікно» дозволяє підприємствам здійснювати проведення державних видів контролю за допомогою ІТ- технологій, чим спрощує проведення митних процедур. Якщо у 2016 році з початку функціонування «єдиного вікна» частка митних оформлень від загальної кількості митних декларацій із застосуванням цього механізму складала 4,66 %, то у 2017 році вона збільшилась до 16,56 %. Загалом із початку роботи «єдиного вікна» на Рівненській митниці ДФС із застосуванням цього принципу оформлено 22433 митних декларацій, з них у 2017 році – 13485.
Нагадаємо, що автоматизована система «єдине вікно» у пунктах митного контролю запрацювала з 1 серпня 2016 року. Дана процедура має на меті пришвидшити здійснення оформлення експортно-імпортних операцій. Система є повністю автоматизованою і дозволяє подавати документи один раз в одне місце. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, що дозволяє контролюючим органам та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати здійснення державних видів контролю.
Рівненська митниця ДФС.
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 10:06
Читайте також:
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції 25 лютого 11:40
На Одещині мачуха жорстоко задушила пасербицю
На Одещині мачуха жорстоко задушила пасербицю 13 листопада 11:47
На Рівненщині майже третина перевіреної у продукції не відповідає вимогам стандартів
На Рівненщині майже третина перевіреної у продукції не відповідає вимогам стандартів 04 січня 15:57
У Рівному крадуть каналізаційні люки
У Рівному крадуть каналізаційні люки 07 червня 12:59
Популярні
Ліквідатор чи злодій?
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо…
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ
Я+ТИ 26 березня 18:54


Наповнення © 2006-2018 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua


Архів матеріалів
«    Лютий 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Мітки
Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, хабара, чоловіка

Показати всі теги
© Усі права захищені.
Вгору