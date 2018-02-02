Митне оформлення через «єдине вікно» зростає

У Рівненській митниці ДФС кількість митних оформлень вантажів без використання паперових примірників товаросупровідних та дозвільних документів зростає. Про це повідомляє заступник начальника Рівненської митниці ДФС Ігор Козлинець.За його словами, автоматизована система митних послуг «єдине вікно» дозволяє підприємствам здійснювати проведення державних видів контролю за допомогою ІТ- технологій, чим спрощує проведення митних процедур. Якщо у 2016 році з початку функціонування «єдиного вікна» частка митних оформлень від загальної кількості митних декларацій із застосуванням цього механізму складала 4,66 %, то у 2017 році вона збільшилась до 16,56 %. Загалом із початку роботи «єдиного вікна» на Рівненській митниці ДФС із застосуванням цього принципу оформлено 22433 митних декларацій, з них у 2017 році – 13485.Нагадаємо, що автоматизована система «єдине вікно» у пунктах митного контролю запрацювала з 1 серпня 2016 року. Дана процедура має на меті пришвидшити здійснення оформлення експортно-імпортних операцій. Система є повністю автоматизованою і дозволяє подавати документи один раз в одне місце. «Єдине вікно» передбачає створення єдиної електронної бази даних, що дозволяє контролюючим органам та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України і про результати здійснення державних видів контролю.Рівненська митниця ДФС.