Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили понад майже 24 мільйонів гривень

На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня 2018 року 23,9 млн. грн. плати за землю, у тому числі юридичні особи перерахували 21,2 млн.грн., фізичні особи – 2,7 млн.грн. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.

Якщо порівнювати надходження цього платежу з аналогічним періодом минулого року, то коштів у поточному році перераховано на 432 тис. грн. більше.

Фахівці Головного управління ДФС у Рівненській області, інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.

ГУ ДФС у Рівненській області.