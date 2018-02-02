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» » » Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили понад майже 24 мільйонів гривень

Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили понад майже 24 мільйонів гривень

На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня 2018 року 23,9 млн. грн. плати за землю, у тому числі юридичні особи перерахували 21,2 млн.грн., фізичні особи – 2,7 млн.грн. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.
Якщо порівнювати надходження цього платежу з аналогічним періодом минулого року, то коштів у поточному році перераховано на 432 тис. грн. більше.
Фахівці Головного управління ДФС у Рівненській області, інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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