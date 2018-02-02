З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах

Виконавчі служби вилучили у підприємства 14 млн. Грн.Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області."Державні виконавці заарештували все майно і кошти боржника, описали 145 транспортних засобів та спецтехніки. Попередили керівництво заводу-боржника про подальше вилучення описаної техніки (в першу чергу службового транспорту посадових осіб), а також його керівника про застосування до нього обмеження в праві виїзду за кордон. Завдяки цьому в минулому році з ЗАТ "Рівнеазот" вдалося стягнути понад 7 млн ​​226 грн і в цьому році - ще понад 7 млн ​​грн ", - зазначив в.о. начальника Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Рівненській області Павло Якобчук.