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З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах
Виконавчі служби вилучили у підприємства 14 млн. Грн.Переглядів: 36 Обговорень: (0) Сьогодні, 10:21
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області.
"Державні виконавці заарештували все майно і кошти боржника, описали 145 транспортних засобів та спецтехніки. Попередили керівництво заводу-боржника про подальше вилучення описаної техніки (в першу чергу службового транспорту посадових осіб), а також його керівника про застосування до нього обмеження в праві виїзду за кордон. Завдяки цьому в минулому році з ЗАТ "Рівнеазот" вдалося стягнути понад 7 млн 226 грн і в цьому році - ще понад 7 млн грн ", - зазначив в.о. начальника Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Рівненській області Павло Якобчук.
Про це повідомляє Головне територіальне управління юстиції в Рівненській області.
"Державні виконавці заарештували все майно і кошти боржника, описали 145 транспортних засобів та спецтехніки. Попередили керівництво заводу-боржника про подальше вилучення описаної техніки (в першу чергу службового транспорту посадових осіб), а також його керівника про застосування до нього обмеження в праві виїзду за кордон. Завдяки цьому в минулому році з ЗАТ "Рівнеазот" вдалося стягнути понад 7 млн 226 грн і в цьому році - ще понад 7 млн грн ", - зазначив в.о. начальника Рівненського міського відділу ДВС Головного територіального управління юстиції в Рівненській області Павло Якобчук.