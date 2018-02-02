Забудовник відшкодує майже 150 тисяч грн.

Органи прокуратури Рівненської області продовжують реагувати на порушення законності у сфері містобудівної діяльності, зокрема що стосується несплати підприємствами-забудовниками коштів пайової участі у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів у регіоні.

Обов’язок брати участь у створенні та розвитку зазначеної інфраструктури, зокрема щодо перерахування до відповідного місцевого бюджету грошового внеску замовником будівництва, передбачений ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Однак, як встановила Рівненська місцева прокуратура, перед введенням в експлуатацію на території м.Рівне об’єкта нерухомості одне із приватних підприємств, порушивши вимоги містобудівного законодавства, не уклало з органом місцевого самоврядування договір про пайову участь у розвитку інфраструктури і не сплатила до місцевого бюджету пайовий внесок. Внаслідок таких дій бюджет територіальної громади не отримав кошти у сумі майже 150 тис грн.

У зв’язку з цим прокуратура заявила в інтересах Рівненської міської ради та громади позов про стягнення із підприємства-забудовника збитків у формі упущеної вигоди на зазначену суму.

Даний позов господарським судом Рівненської області розглянуто і його задоволено у повному обсязі.

Таким чином, завдяки втручанню органів прокуратури Рівненської області, буде відшкодовано майже 150 тис грн задля розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Рівне.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.