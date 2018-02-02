Пауерліфтер з Рівненщини – найсильніший юніор світу

Василь Рожко з Рівненщини виборов золото на кубку світу з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.Із результатом 115 кг наш земляк став найкращим серед юніорів у ваговій категорії до 54 кг.Загалом у змаганнях, що проходили з 14 по 23 лютого у місті Дубаї (ОАЕ), взяли участь 130 найсильніших паралімпійців світу, у тому числі – 7 пауерліфтерів з України. Національна збірна виборола 2 золоті та 2 срібні медалі, зайнявши друге місце серед дорослих, а також 3 золоті медалі та перше місце серед юніорів.