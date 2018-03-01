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Интернет в помощь СМС-технологиям

На Западе уже давно овладели данным способом продвижения товаров и услуг. В России, например, интернет начал бурно развиваться относительно недавно. Поэтому такая технология как СМС-рассылка пришла в страну с запозданием.
Многие слышали об этом методе, но мало кто знает, как правильно им пользоваться и как организовать процесс, чтобы он принёс свои плоды. На Западе уже давно овладели данным способом продвижения товаров и услуг. Поэтому такая технология пришла в страну с запозданием. Но всё равно пришла!
Компания BSG https://bsg.world/ru/products/sms-services/ является СМС-сервис-провайдером.

Если бы интернет не вырос до того уровня, которым может похвастаться сейчас, рассылать сообщения абонентам было бы затруднительно. Передача посланий осуществляется сегодня на основе запатентованной технологии мобильных штрих-кодов. Но не будем углубляться в эти дебри, которые понятны только программистам. Лучше скажем о том, что в управлении сервис довольно прост. Даже те пользователи, которые с интернетом на Вы, легко запоминают алгоритм действий и в дальнейшем работают абсолютно самостоятельно. Рассылку можно осуществлять как собственноручно, так и автоматически. Последний способ пользуется большей популярностью, так как экономит время, которого у деловых людей и без того мало. Клиент сам может выбрать с использованием какого протокола будет осуществляться HTTP/HTTPS, SMPP или через e-mail. Независимо от того, какой протокол в итоге будет выбран, послания можно рассылать как поодиночке, так и используя пакетную загрузку. Не стоит бояться, что SMS-сообщения потеряются где-то на пути к абоненту. Через интернет всё доходит в режиме реального времени: в идеале в течение 5 секунд, из-за помех время доставки может затянуться до 3-5 минут. Даже если адресат находится далеко за пределами страны, но всё равно подключен к сотовой сети, SMS до него дойдёт. Правда, в этом случае придётся платить и за роуминг. Статус доставки можно просмотреть дополнительно в истории отправки СМС.
Вся информация, пересылаемая абонентам таким образом, абсолютно конфиденциальна, так как она передаётся по защищённым каналам связи с непременным шифрованием. Так что заказчики могут не волноваться, что сообщение будет перехвачено конкурентами, а информация использована против них самих или ещё хуже против абонентов.
Чтобы начать пользоваться преимуществами, которые даёт СМС-сервис, к себе на компьютер нужно скачать специальную программу. Есть несколько разновидностей подобных приложений, все они довольно неприхотливы в своих системных требованиях.
Переглядів Переглядів: 57  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 17:55
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