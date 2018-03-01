На Рівненщині знову виявлено фальсифікований алкоголь

Співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках проведення операції «Акциз-2018» та досудового розслідування кримінального провадження за та ч.1 ст. 204 та ч.1 ст.199 КК України встановлено, що громадянин «Д» здійснює збут жителям одного з районів області фальсифікованих алкогольних напоїв.За результатами проведених заходів, в гаражному приміщенні, яке використовувалось громадянином для незаконної діяльності, виявлено та вилучено 3750 літрів спирту та 880 літрів спиртосуміші (горілки). Орієнтована вартість вилучених товарів підакцизної групи становить близько 1 млн. 20 тис. грн.Уся незаконно виготовлена алкогольна продукція співробітниками податкової міліції вилучена.Слідчі дії тривають.ГУ ДФС у Рівненській області.