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ЗНОВУ АКТИВІЗУВАЛИСЬ «ПОДАТКОВІ» ШАХРАЇ

Відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області попереджає про активізацію шахраїв.
Так, на мобільні телефони суб’єктів господарювання Рівнщини телефонують невідомі особи з провокаційними та незаконними вимогами.
Злочинна схема полягає у тому, що зловмисники телефонують з номера 0662690889 та інших, начебто, від імені керівництва ГУ ДФС у Рівненській області та вимагають від бізнесменів перерахувати грошові кошти.
Податківці радять громадянам бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію. А у разі отримання інформації про вчинення протиправних дій під виглядом працівників органів фіскальної служби або нібито від їх імені, просять повідомляти про це відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області за номером: (0362) 692-575, а також особисто звертатись за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12.

Відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області.
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