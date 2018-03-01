ЗНОВУ АКТИВІЗУВАЛИСЬ «ПОДАТКОВІ» ШАХРАЇ

Відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області попереджає про активізацію шахраїв.

Так, на мобільні телефони суб’єктів господарювання Рівнщини телефонують невідомі особи з провокаційними та незаконними вимогами.

Злочинна схема полягає у тому, що зловмисники телефонують з номера 0662690889 та інших, начебто, від імені керівництва ГУ ДФС у Рівненській області та вимагають від бізнесменів перерахувати грошові кошти.

Податківці радять громадянам бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію. А у разі отримання інформації про вчинення протиправних дій під виглядом працівників органів фіскальної служби або нібито від їх імені, просять повідомляти про це відділу внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області за номером: (0362) 692-575, а також особисто звертатись за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12.



Відділ внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Рівненській області.