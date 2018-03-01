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» » Винувантців "бурштинових" заворушень триматимуть під вартою

Винувантців "бурштинових" заворушень триматимуть під вартою

Органи прокуратури Рівненщини забезпечують процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ст.ст. 294 (масові заворушення), 342 (опір представникові правоохоронного органу), 343 (втручання в діяльність правоохоронного органу), 345 КК України (погроза, або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень повідомлено про підозру 5 жителям області. Оскільки один з них – депутат сільської ради, підозру йому повідомлено прокурором Рівненської області Богданом Подубинським.
Йде мова про події, що сталися 14 лютого 2018 року поблизу с.Осова Дубровицького району на Рівненщині, де стався конфлікт між групою людей та працівниками поліції і лісового господарства, які були задіяні до виїзду з метою протидії незаконному видобутку бурштину.
Людей, які перекрили дорогу, правоохоронці закликали залишити місце події, не вчиняти їм опору з метою належного виконання останніми своїх службових обов’язків. Але люди не реагували, натомість поводили себе зухвало, погрожували поліцейським фізичною розправою. У подальшому група чоловіків вчинила активні протиправні дії щодо працівників поліції, у результаті яких п’ятеро правоохоронців отримали тілесні ушкодження внаслідок побиття дерев’яними палицями.
Працівникам поліції вдалося затримати активних учасників опору, а також врегулювати даний конфлікт.
Стосовно трьох підозрюваних, у тому числі депутата сільської ради, судом застосовано запобіжні заходи у виді тримання під вартою, ще стосовно двох – домашній арешт.
У кримінальному провадженні здійснюються подальші слідчі дії.
Довідково: за вчинені злочини зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.
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