На Рівненщині розслідується факт розтрати 1,5 млн грн під час процедури державної закупівлі

Органами прокуратури Рівненської області виявлено факти зловживань та вчинення інших злочинних дій, спрямованих на заволодіння та розтрату 1,5 млн грн бюджетних коштів під час процедури державної закупівлі.

Так, за погодженням із прокуратурою слідчими поліції повідомлено про підозру голові тендерного комітету управління освіти виконавчого комітету міської ради у вчиненні службового підроблення та розтрати шляхом зловживання службовим становищем бюджетних коштів в особливо великому розмірі (ознаки злочинів, що передбачені ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України).

Прокурором та слідчим у кримінальному провадженні здобуто докази того, що посадовець підробив протокол розгляду тендерних пропозицій за результатами проведення закупівлі для міської ради автомобіля марки «Mercedes – Benz Sprinter», внаслідок чого переможцем визнано учасника, пропозиція якого не відповідала специфікаціям предмета закупівлі, заявленим замовником торгів.

У подальшому вказаним посадовцем здійснено службове підроблення акту прийому-передачі вказаного транспортного засобу, на підставі якого здійснено оплату за його поставку в сумі 1,5 млн грн.

Внаслідок таких протиправних дій, державним інтересам спричинено збитки на зазначену суму.

На даний час вирішується питання про відсторонення підозрюваного від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Процесуальне керівництво у ньому здійснюють працівники Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області.



Додатково:

За результатами судового розгляду позову Сарненської місцевої прокуратури судом постановлено рішення, яким визнано недійсними результати описаної вище процедури торгів. Підставою для реагування прокуратури стали установлені факти порушень вимог бюджетного законодавства та Закону України «Про публічні закупівлі».



Прес-служба прокуратури Рівненської області.