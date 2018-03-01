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» » » У Рівному презентують Проект про опір УПА Радянському Союзу та нацистській Німеччині

У Рівному презентують Проект про опір УПА Радянському Союзу та нацистській Німеччині

Завтра, 6 березня, об 11 годині, в обласному краєзнавчому музеї відбудеться відкриття виставки «УПА – відповідь нескореного народу».
Виставка є спільним проектом Українського інституту національної пам’яті, Центру досліджень визвольного руху, Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» та Галузевого Державного архіву Служби безпеки України.
Це інформаційно-просвітницькі стенди про антинацистський та антирадянський спротив ОУН та УПА. На унікальних фотографіях, розсекречених документах, мапах та інфографіках буде представлено цілісну картину протистояння ОУН та УПА з нацистським і комуністичним тоталітарними режимами під час Другої світової війни та повоєнний час.
Проект демонструє перебіг бойових дій між підрозділами УПА та частинами військ НКВД-МГБ, бої повстанців з нацистами, анатомію й методи дій підпільної армії.
Окремим блоком на виставці представлені фото-і документальні матеріали до 110-ої річниці з дня народження отамана Тараса Бульби-Боровця (командира партизанських відділів «Поліська Січ», УПА та УНРА в часи Другої світової війни), в рамках проведення Всеукраїнської акції «Поліська Січ» за підтримки Управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації та Міністерства молоді і спорту України.
Переглядів Переглядів: 66  Обговорень Обговорень: (0) Вчора, 19:01
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