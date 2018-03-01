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» » » Засуджено до позбавлення волі трьох жителів Вараша

Засуджено до позбавлення волі трьох жителів Вараша

Погодившись із позицією прокуратури, Кузнецовський міський суд визнав достатніми зібрані досудовим розслідуванням докази для винесення обвинувального вироку стосовно 3 жителів м.Вараш, які умисно, з хуліганських мотивів, протиправно заподіяли тяжкі тілесні ушкодження чоловіку, що спричинило смерть потерпілого ( ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 296 КК України).
Про це повідомив державний обвинувач – прокурор Варашського відділу Сарненської місцевої прокуратури Юрій Мізюк.
Підсудні не визнавали вину, заперечували свою причетність до спричинення тілесних ушкоджень місцевому жителю, від яких настала його смерть.
Однак, у ході досудового розслідування встановлено, а у суді прокурором доведено, що у квітні 2014 року зловмисники у ході словесного конфлікту, яка переросла у бійку, умисно завдали 29-річному жителю Вараша не менше 15 ударів ногами та скляними пляшками по голові та інших життєво важливих частинах тіла.
Потерпілий зміг сам дійти додому, але від отриманих численних травм йому стало гірше і він помер.
Тривалий час обвинувачені перебували у розшуку, оскільки одразу після скоєного виїхали за кордон на заробітки. Однак правоохоронними органами їх було розшукано та затримано.
З урахуванням принципової позиції прокурора вироком суду чоловіків визнано винними у вчиненні злочинів та їм призначено відповідне покарання згідно із санкціями статей КК.
Відтак двом обвинуваченим за вчинення хуліганських дій та тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, призначено кожному покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років. Обох взято під варту у залі суду.
Ще одному підсудному суд призначив за вчинення хуліганських дій покарання у виді 2 років позбавлення волі та застосував Закон України «Про амністію», на підставі якого звільнив від відбування покарання.
Також за рішенням суду засуджені мають сплатити матеріальну і моральну шкоду потерпілим.
Даний вирок суду законної сили ще не набрав.
Упродовж місяця учасники судового процесу мають право на його оскарження.
За матеріалами Сарненської місцевої прокуратури
Рівненської області.
Переглядів Переглядів: 31  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 11:31
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