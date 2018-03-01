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» » » На Рівненщині триває активна підготовка оперативного резерву ЗСУ

На Рівненщині триває активна підготовка оперативного резерву ЗСУ

На Рівненському полігоні продовжуються заходи бойової підготовки для військовослужбовців оперативного резерву першої черги.
В рамках відновлення навиків підлеглих визначених військових спеціальностей досвідчені інструктори проводять з присутніми заняття з тактичної, вогневої, військово-медичної підготовки та військової топографії.
Одним із найвідповідальніших елементів у становленні воїна залишається так звана «обкатка танком» та умовне знищення особовим складом бронемашини за допомогою навчальної гранати.
Ще одним важливим для військовослужбовців Збройних Сил України іспитом для кожного являється подолання психологічної смуги перешкод. Під час переміщення дистанція долається у складі двійки за умов вогневого прикриття один одного.
Для максимального приближення до бойових умов, створюються звукові ефекти, що імітують розриви мін та артилерійських боєприпасів. При цьому по бійцям, на безпечній відстані, здійснюється стрільба холостими набоями. Також під час заняття інструктор навчає підлеглих діям по команді «Граната», використовуючи зрив пакети.
Підготовка оперативного резерву триватиме тут ще декілька днів. Потім військовозобов’язані прибудуть до складу одної із механізованих бригад оперативного командування «Захід» для проведення заходів подальшого бойового злагодження.

За матеріалами прес-офіцера МОУ в Рівненській області Віктора Шубца.
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