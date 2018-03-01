Про особливості весняного призову розповіли у Рівному

Нині створюються комісії, які вивчатимуть документи призовників, їх стан здоров’я та придатність до військової служби.

Про це йшлося під час прес-конференції, що відбулася у Рівненському обласному військовому комісаріаті.

Під час заходу повідомили про соціальні гарантії призовникам. А це грошова допомога в 3500 гривень, повне державне забезпечення. Окрім цього, під час звільнення військовослужбовці строкової служби отримують вихідну допомогу у розмірі від тисячі до двох тисяч гривень в залежності від посади. За юнаками, які були працевлаштовані до строкової служби зберігається місце роботи і середньорічна заробітна плата.

Звертаючись до присутніх полковник, обласний військовий комісар Михайло Гнатів наголосив, що відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» виконання військового обов’язку громадянами забезпечують державні органи влади, органи місцевого самоврядування, а не суто районні та міські військові комісаріати.

«Кожному з юнаків, хто став на облік, розповіли про відповідальність в разі безпідставного неприбуття до призовних дільниць. Якщо ж повістка з різних причин не надійшла до адресата, законослухняний громадянин України призовного віку в десятиденний строк повинен самостійно з’явитися на дільницю», - наголошує обласний військовий комісар.

Важливим аспектом розв’язання проблематики призову на строкову службу стала розробка нового законопроекту Уряду країни націленого на підвищення відповідальності за ухилення від строкової військової служби. Зокрема, вже найближчим часом планується збільшити відповідальність від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – а це 500-800 гривень, за повторне порушення відповідно - від 100 до 200 гривень.

Варто зазначити, що за підсумком призовної кампанії «Осінь-2017» на Рівненщині не з’явилися до призовних дільниць 15 громадян, двоє з яких за рішенням суду були позбавлені волі на визначений строк умовно.

Поруч з строковою службою в області триває набір до Збройних Сил України й контрактників. За інформацією обласного військового комісаріату тільки протягом останніх двох місяців. Для служби у війську Рівненщина направила 142 військовослужбовців за контрактом, із них 98 відсотків чоловіки.



За інформацією підполковника Віктора Шубца.