Визначено трьох тренерів «Нової української школи», які навчатимуть учителів Рівненщини

МОН затверджено список тренерів, які готуватимуть вчителів 1-х класів відповідно до Концепції «Нова українська школа»

Відповідний наказ підписаний міністром освіти Лілією Гриневич.

На Рівненщині до переліку тренерів включено трьох фахівців:

- методист кабінету дошкільної та початкової освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Валентина Андрійчук;

- завідувач кабінету дошкільної та початкової освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Вікторія Салтишева;

- заступник директора з навчально-виховної робот, вчитель початкової школи загальноосвітньої школи №18 м.Рівне Лариса Меркотан.

Також відомством затверджені регіональні графіки навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках. Зокрема, графіками визначено періоди проведення трьох очних сесій, що мають бути завершені у червні 2018 року.