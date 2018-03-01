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На Волині СБУ затримала на хабарі сільського голову
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі сільського голову одного з районів Волинської області.Переглядів: 30 Обговорень: (0) Сьогодні, 11:45
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця понад сорок тисяч гривень хабара за сприяння у наданні дозволу на незаконну вирубку дубів на території сільради. За оцінкою експертів загальна ринкова вартість зелених насаджень становить півмільйона гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником трьох тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.
Співробітники СБ України затримали посадовця у робочому кабінеті після отримання тридцяти восьми тисяч гривень – другої частини хабара. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця понад сорок тисяч гривень хабара за сприяння у наданні дозволу на незаконну вирубку дубів на території сільради. За оцінкою експертів загальна ринкова вартість зелених насаджень становить півмільйона гривень. Оперативники спецслужби задокументували отримання зловмисником трьох тисяч гривень – першої частини неправомірної вигоди.
Співробітники СБ України затримали посадовця у робочому кабінеті після отримання тридцяти восьми тисяч гривень – другої частини хабара. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування. Операція з викриття протиправних дій посадовця проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Прес-центр СБ України.