За позовом прокуратури забудовника зобов’язано відшкодувати майже 120 тис. грн.

Прокурори під час вивчення стану законності у сфері містобудівної діяльності виявили факт порушення вимог законодавства та незалучення підприємства-забудовника до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Рівне після завершення останнім будівництва багатоквартирного будинку.

Реагуючи на виявлене порушення, Рівненською місцевою прокуратурою заявлено до господарського суду Рівненської області позов в інтересах Рівненської міської ради та громади про стягнення із підприємства збитків у формі упущеної вигоди на загальну суму майже 120 тис грн.

У результаті суд повністю підтримав позовні вимоги прокуратури та виніс рішення про стягнення з відповідача на користь органу місцевого самоврядування усієї суми завданих збитків.

Таким чином, завдяки втручанню органів прокуратури Рівненської області до місцевого бюджету надійде майже 120 тис грн на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Рівне.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.