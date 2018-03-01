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У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран
В ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.Переглядів: 81 Обговорень: (0) Сьогодні, 09:03
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.
За його словами, це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.
В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.
"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - зазначив Князєв.
Деталі поліція Києва та Рівного поки не повідомляє.
pravda.com.ua
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.
За його словами, це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.
В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.
"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - зазначив Князєв.
Деталі поліція Києва та Рівного поки не повідомляє.
pravda.com.ua