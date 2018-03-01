У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран

В ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.За його словами, це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання."Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - зазначив Князєв.Деталі поліція Києва та Рівного поки не повідомляє.