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» » У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран

У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран

В ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.
Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Facebook.
За його словами, це сталося за схожих обставин: поліцейські переслідували порушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських автомобілів.
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран

В обох випадках порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.
"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", - зазначив Князєв.
Деталі поліція Києва та Рівного поки не повідомляє.
pravda.com.ua
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