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» » Українська збірна завоювала 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018

Українська збірна завоювала 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018

Біатлоністи Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Віталій Казаков), Ігор Рептюх, Віталій Лук'яненко та Анатолій Ковалевський принесли Україні перші нагороди на Паралімпійських Іграх у Пхенчхані.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Ляшенко виграла "б
Українська збірна завоювала 5 медалей у перший день Паралімпіади-2018
ронзу" у гонці на 6 км (стоячи). "Золото" і "срібло" - у росіянок Катерини Румянцевої і Анни Міленіної, які виступають як "нейтральні паралімпійські спортсмени".
Зазначимо, що у цій гонці ще три українки потрапили до топ-10: Юлія Батенкова-Бауман фінішувала четвертою, Ірина Буй - шостою, Богдана Конашук - десятою.
Рептюх став третім у гонці на 7,5 км (стоячи). Українець подолав дистанцію з 1 хибою за 19 хвилин 27,6 секунди. "Золото" здобув француз Бенджамін Девієт, а "срібло" - спортсмен з Канади Марк Арендц.
До топ-15, окрім Рептюха, пробились ще 3 наших біатлоністів. Григорій Вовчинський фінішував четвертим, Віталій Ситник - одинадцятим, а Сергій Романюк показав 15-й результат.
Оксана Шишкова (гайд Віталій Казаков) стала срібною призеркою у спринті серед жінок з вадами зору. Вона відстала від лідера на 38,5 секунди.
"Золото" - у спортсменки під нейтральним прапором Михайлини Лисової, "бронза" - у Світлани Сахненко з Білорусі.
Ще одна українка Ольга Прилуцька (гайд Борис Бабар) фінішувала четвертою.
Віталій Лук'яненко приніс Україні перше "золото", вигравши спринт серед чоловіків з вадами зору. "Бронза" - у Анатолія Ковалевського. Ще 5 наших біатлоністів - у топ-12: четвертий - Ярослав Решетинський, п'ятим фінішував Юрій Уткін, шостим - Дмитро Суярко, восьмим став Олександр Казік, дванадцятий - Олександр Махоткін.
Після першого дня змагань Україна посідає 4 місце у медальному заліку (1 "золото", 1 "срібло", 3 "бронзи"), лідирують США (3-1-1).
Паралімпіада-2018 стартувала у Південній Кореї 9 березня, Ігри триватимуть 9 днів. За медалі боротимуться спортсмени з 49 країн.
Україну представляють 20 паралімпійців у 3 видах спорту: біатлон, лижні гонки і сноуборд.

Олексій Павлиш, УП
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