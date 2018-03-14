Нерухомість Рівненщини поповнила місцеві бюджети за два місяці 2018 року на майже 9 мільйонів гривень

За січень-лютий 2018 року власники нерухомості Рівненської області перерахували до місцевих бюджетів 8,6 млн. грн., що на 71%, або на 3,6 млн.грн. більше надходжень 2017 року.

Безперечним лідером у сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є власники майна – юридичні особи, ними сплачено майже 8,1 млн грн., що на 3,4 млн.грн. більше ніж за аналогічний період минулого року .

Нагадуємо, що платники - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до фіскальних органів області за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Внесок платників – фізичних осіб протягом 2017 року - 0,5 млн. грн., що на 170 тис. грн. більше надходжень минулого року. Громадяни сплачують податок у 2018 році за минулий рік за ставками і з урахуванням пільг 2017 року.

Про суму нарахованого податку на нерухоме майно громадян – фізичних осіб повідомляють фіскальні органи області за місцем податкової адреси, вручаючи податкові повідомлення-рішення до 1 липня звітного року. У разі незгоди з визначеною у податковому повідомленні сумою податку громадяни мають право звернутися до податкового органу за місцем реєстрації та провести звірку даних. Однак, зробити це вони мають протягом 60 днів з дня отримання податкового повідомлення, адже по завершенню цього терміну до моменту сплати податку буде нарахована пеня.

ГУ ДФС у Рівненській області.