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На Рівненщині судять двох громадян за державну зраду

Досудове розслідування кримінальних правопорушень за фактами державної зради та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, у яких обвинувачуються два громадянина, завершено слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Рівненській області та обвинувальний акт прокуратурою Рівненської області скеровано до суду.
Незаконну діяльність чоловіків, серед яких - колишній керівник місцевої громадської організації, було викрито працівниками прокуратури та органів безпеки у травні 2017 року під час вчинення зловмисниками за винагороду діянь, направлених на шкоду суверенітетові, державній та інформаційній безпеці України.
Спекулюючи на проблемі незаконного видобутку бурштину, обвинувачені вчинили спробу провести несанкціоновані мітинги в м.Рівне та, шляхом здійснення публічних виступів і розповсюдження агітаційних матеріалів, закликали до дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України.
Прояви сепаратизму були одразу припинені правоохоронцями, а організаторів «фейкових» акцій – затримано.
У даному кримінальному провадженні 12.03.2018 судом розпочато підготовче судове засідання та задоволено два клопотання прокурора про продовження на 60 діб обом обвинуваченим строку запобіжного заходу – тримання під вартою, без права внесення застави.
Довідково: за вчинення вказаних злочинів КК України передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Переглядів Переглядів: 190  Обговорень Обговорень: (0) 14-03-2018, 08:24
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