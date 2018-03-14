Під час обшуків у жительки м.Радивилів вилучено наркоречовини орієнтовною вартістю півмільйона гривень

Працівники Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами вчинення злочинів щодо незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення наркотичних засобів.

Так, за результатами проведеного 08.03.2018 обшуку в одному iз приватних господарств у м. Радивилів працівники Дубенського вiддiлу поліції та упрaвлiння протидiї нaркозлочинностi Головного управління Національної поліції в Рiвненськiй області виявили 38 кг висушених рослин коноплi, які власниця будинку зберігала на горищі.

Також встановлено факт придбання у цієї особи жителем смт.Млинів близько 1 кг макової соломки та 150 г марихуани. Наркотичні речовини було виявлено та вилучено у млинівчанина в ході огляду його автомобіля. Як з’ясувалося, чоловік вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків.

На даний час наркотичні речовини направлені для проведення відповідних експертиз. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків сягає півмільйона гривень.

Вирішується питання про оголошення підозри особам.

За процесуального керівництва Дубенської місцевої прокуратури проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до наркобізнесу.



За матеріалами Дубенської місцевої прокуратури Рівненської області.