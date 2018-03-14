Кількість мільйонерів на Рівненщини зростає

За два місяці поточного року податкові декларації про отримані доходи подали 1150 мешканців Рівненської області, загальна сума задекларованого доходу склала 105,4 мільйона гривень.

626 декларацій – подано громадянами, які зобов’язані були задекларувати свої доходи, та 410 декларацій – громадян і виявили бажання скористатись правом на податкову знижку.

Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань з ПДФО становить 3,0 млн. грн., військовий збір відповідно склав 824,8 тис. грн.

Як зазначила заступник начальника ГУ ДФС у Рівненській області Надія Друзюк, троє осіб задекларували доходи в розмірі понад 1 мільйон на загальну суму 3,99 млн. грн. За результатами декларування мільйонери мають додатково сплатити 62,9 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб та 18,6 тис. грн. військового збору.

Громадяни, які скористались правом на податкову знижку отримають з бюджету 744,8 тис. грн.

Нагадуємо, що кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2017 році, триває до 2 травня цього року.

ГУ ДФС у Рівненській області.