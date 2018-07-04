Переезд офиса.

Мысль о переводе офиса в другое помещение может быть пугающей, но при тщательном планировании любого объема офисный переезд может пройти гладко.
Переместить бизнес в другое место намного сложнее, чем переехать в другую квартиру. Поэтому нужно правильно подойти к выбору компании, оказывающих транспортные и погрузочно-разгрузочные услуги. Это важное решение, и подход к этому вопросу должен быть соответствующий, то есть уровень оказания сервисных услуг по перемещению должен быть высоким, а водители и грузчики должны иметь определенный опыт и навыки в этом деле.
Цель хорошо организованного перемещения: свести к минимуму нарушения в рабочем ритме сотрудников, переместить на новое место офисное оборудование и персонал в оптимально сжатые сроки, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальному делопроизводству и автоматизации документооборота.
Наша компания «Good-Ok» может обеспечить безупречное исполнение поставленной задачи.
Компания занимается грузоперевозками по Киеву, области и Украине.
Перевозит:
-мебель
-бытовую технику
-стройматериалы
-различного рода вещи
-вывоз строймусора
-квартирные,дачные,офисные переезды
-услуги грузчиков. Подробнее здесь
По Вашей заявке сотрудники выедут на место и произведут бесплатно оценку проекта по перемещению. Опытные менеджеры будут помогать Вам на каждом этапе этого трудоемкого процесса. Работая с Вами и с Вашим персоналом в тесном контакте, мы гарантируем, что все детали будут учтены и весь процесс по перемещению будет двигаться точно по плану.
Координируя наши действия с Вашими требованиями, мы создадим комплексный план, при котором ничто не будет оставлено без внимания.
Лучше всего наметить офисный переезд после рабочего времени, либо на выходные дни. Так будет меньше издержек связанных с перемещением, и персонал может быстрее приступить к своим обязанностям в новом офисе.
Новые технологии, используемые нашей компанией для грузоперевозок, успешно сочетают в себе качество сервиса, ориентированного на клиента и открытую информацию по всем вопросам перемещения. После того, как будет составлен план готовности перемещения, всем сотрудникам, необходимо находиться на своих рабочих местах, необходимо иметь устойчивую коммуникационную связь для решения возникающих тех или иных вопросов.
Как только будут поставлены коробки с этикетками, все: деловые папки, бумаги, документы, канцелярские принадлежности будут упаковываться и маркироваться. Тяжелые предметы упаковываются в небольшие ящики, более легкие укладываются в ящики, размером больше.
Вопрос, который требует особого внимания – это перевозка офисного оборудования: факсы, компьютеры, принтеры и многое другое. Good-Ok предоставит самых опытных грузчиков, которые грамотно и профессионально доставят оборудование на автомобиль специальными грузовыми тележками. Все будет зафиксировано особой лентой для того, чтобы во время движения автомобиля, ничто не упало и не повредилось.
То же касается и офисной мебели: шкафы, письменные столы, стулья, ящики, полки. Все, что можно демонтировать – демонтируется и маркируется. Нашими сотрудниками принимаются все меры предосторожности для безопасного перемещения офисной мебели, оборудования, канцелярских принадлежностей, документов и деловых бумаг в новый офис.
Мы обещаем – мы делаем!
Мы предоставляем услуги офисного переезда так, что сотрудники офиса, уже на следующий после переезда день в новое помещение, могут возобновить работу в нормальном режиме. Мы хотим, чтобы ваш бизнес процветал и расширялся! Чтобы новый офис был светлее, больше, красивее прежнего и, чтобы каждый последующий офисный переезд Вы доверяли нашей компании.