У Хмельницькому СБУ затримала торгівця зброєю

Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому торгівця зброєю, яка незаконно надходила з району проведення антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру скуповував зброю незаконно вивезену з району проведення АТО для подальшого перепродажу, зокрема представникам кримінальних кіл. За місцем проживання своїх родичів ділок також обладнав майстерню з переробки пневматичної зброї у бойову.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на одній з вулиць Хмельницького при спробі збуту карабіна та набоїв до нього.

Під час проведення обшуків у «цеху» затриманого співробітники СБУ вилучили п`ятдесят пістолетів різних модифікацій, набої різного калібру, а також близько чотирьохсот грамів прекурсорів та майже півкілограма марихуани. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Триває слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправних дій. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією. Прес-центр СБ України.