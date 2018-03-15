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» » Тюнинг внедорожников в Киеве

Тюнинг внедорожников в Киеве

Интернет-магазин Protuning специализируется на тюнинге внедорожников в Киеве и помогает не только преобразить внешний вид автомобиля, но и улучшить характеристики, прежде всего — практичность и защиту от неизбежных при покорении бездорожья неприятностей. Продажей аксессуаров для тюнинга внедорожников занимаются специалисты с многолетним опытом работы и практикой оффроада. Они отлично знают свое дело, посоветуют покупателю оптимальный из возможных вариантов.
Protuning.kiev.ua заслуженно занимает одну из лидирующих позиций в сфере реализации надежного внедорожного оборудования в Киеве и по всей Украине. Наша компания сотрудничает исключительно с надежными поставщиками. Хорошие отзывы наших клиентов свидетельствуют о высоком уровне нашей работы и позволяют держаться на лидерских позициях в течение более чем 10 лет.
Заказчик должен понимать, что мы не просто продаем различные детали, а даем результат, постоянно прогрессируем, предлагаем качественное обслуживание, быструю доставку и установку элементов тюнинга силами собственного сервис-центра. Качество продаваемого нами товара подтверждает многоступенчатая сертификация и гарантии производителя. Мы никогда не ведем дел с сомнительными предприятиями и работаем только с проверенными, зарекомендовавшими себя на рынке фирмами, в добросовестности которых не приходиться сомневаться.
Магазин компании Protuning специализируется на:
Кунгах, ролетах и крышках для пикапов;
Защите двигателя, трансмиссии и уязвимых элементов кузова;
Тюнинговых элементах подвески и тормозной системы внедорожников;
Дисках для внедорожников
… и других полезных аксессуарах.
Осуществляется продажа тюнинга практически любой марки внедорожников и пикапов (Nissan, Mitsubishi, VW, Jeep, Mercedes-Benz, BMW и многие другие). Наши клиенты могут рассчитывать то, что мы соберем максимально подходящие для них наборы тюнинга, и сделаем все для того, чтобы они остались довольны. Открытость и честность в сотрудничестве на взаимовыгодных условиях – это стратегия работы нашей фирмы. Мы осуществляем отдельный подход к каждому из клиентов и лично отвечаем за свою работу. Наша цель – сохранение имиджа лидера рынка надежного внедорожного оборудования в Киеве и по Украине, и для выполнения этой задачи нам нужно, чтобы каждый клиент остался доволен результатом работы.
Переглядів Переглядів: 201  Обговорень Обговорень: (0) 15-03-2018, 16:49
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