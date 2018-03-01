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Модные женские сумки 2018
Сумка для женщины не только атрибут первой необходимости, но и стильная деталь, способная дополнить и завершить образ. Ежегодно дизайнеры, интернет магазины https://modnotak.com.ua/ предлагают грандиозные коллекции сумок, которые поражают свежими идеями, формами и колористическими решениями.Переглядів: 81 Обговорень: (0) Вчора, 18:18
В 2018 году в тренде окажутся изделия, выполненные из натуральной кожи, замши, денима и даже из пластика и соломы. Что касается цветовой палитры, то каких-то конкретных рамок нет. Выбор будет зависеть исключительно от тех оттенков, которые встречаются в гардеробе модницы и от ее личных пристрастий. Принты также могут быть абсолютно любыми. Хотя на подиумах все чаще встречались цветочные композиции и абстракция.
Абсолютное отсутствие секретов – вот так выглядят сумки в 2018 году, причем независимо будь то изящный клатч или бесформенный шопер. Изделия в прозрачной оболочке отличный вариант для весенне-летнего сезона.
Плетеные сумки – являются своеобразным отголоском винтажного стиля. Если в прошлом сезоне такие модели дополнялись кожаными лентами, то на этот раз дизайнеры придали плетеным аксессуарам, форму натуральной корзины. Можно будет встретить и простые лаконичные сумки-корзинки, и украшенные различными декоративными элементами.
По-прежнему популярны экземпляры в минималистическом стиле. Они не привлекут взгляды окружающих, но и не сделают образ скучным. Такие сумки станут великолепным решением для женщин, которые отдают предпочтение скромным формами и четким линиям.
Стиль «оверсайз» уверенно утвердился в дизайнерских коллекциях. Последние показы так и пестрили сумками-великанами из мягкого текстиля и жесткой кожи.
Круглые сумки прочно заняли свое место в модной индустрии. На этот раз создателям удалось соединить в подобных моделях яркие матовые оттенки, с большим количеством фурнитуры, в виде замочков, заклепок, колец и цепочек.
Джинсовые модели – хорошо подходят для повседневного ношения. Они удобные и практичные, кроме того их можно хорошо вписать в деловой, праздничный и в романтичный образ.
Поясные сумочки – топ - тренд нового сезона. Стильная и изящная - она пришлась по душе многим модницам и это не удивительно. В первую очередь, она вместительная для минимального набора женских штучек, а во вторую, имеет достаточно привлекательный внешний вид. В новом году «бананки» потерпели некоторые изменения. Дизайнеры наградили их интересными фактурами, обильным декором и яркими красками.
Для торжественных мероприятий, стилисты предлагают очень эффектные сумки-кошельки, исполненные в вариативной форме и в мягкой пастельной гамме. Среди представленных моделей, непременно найдется вариант для любого случая.
В 2018 году в тренде окажутся изделия, выполненные из натуральной кожи, замши, денима и даже из пластика и соломы. Что касается цветовой палитры, то каких-то конкретных рамок нет. Выбор будет зависеть исключительно от тех оттенков, которые встречаются в гардеробе модницы и от ее личных пристрастий. Принты также могут быть абсолютно любыми. Хотя на подиумах все чаще встречались цветочные композиции и абстракция.
Абсолютное отсутствие секретов – вот так выглядят сумки в 2018 году, причем независимо будь то изящный клатч или бесформенный шопер. Изделия в прозрачной оболочке отличный вариант для весенне-летнего сезона.
Плетеные сумки – являются своеобразным отголоском винтажного стиля. Если в прошлом сезоне такие модели дополнялись кожаными лентами, то на этот раз дизайнеры придали плетеным аксессуарам, форму натуральной корзины. Можно будет встретить и простые лаконичные сумки-корзинки, и украшенные различными декоративными элементами.
По-прежнему популярны экземпляры в минималистическом стиле. Они не привлекут взгляды окружающих, но и не сделают образ скучным. Такие сумки станут великолепным решением для женщин, которые отдают предпочтение скромным формами и четким линиям.
Стиль «оверсайз» уверенно утвердился в дизайнерских коллекциях. Последние показы так и пестрили сумками-великанами из мягкого текстиля и жесткой кожи.
Круглые сумки прочно заняли свое место в модной индустрии. На этот раз создателям удалось соединить в подобных моделях яркие матовые оттенки, с большим количеством фурнитуры, в виде замочков, заклепок, колец и цепочек.
Джинсовые модели – хорошо подходят для повседневного ношения. Они удобные и практичные, кроме того их можно хорошо вписать в деловой, праздничный и в романтичный образ.
Поясные сумочки – топ - тренд нового сезона. Стильная и изящная - она пришлась по душе многим модницам и это не удивительно. В первую очередь, она вместительная для минимального набора женских штучек, а во вторую, имеет достаточно привлекательный внешний вид. В новом году «бананки» потерпели некоторые изменения. Дизайнеры наградили их интересными фактурами, обильным декором и яркими красками.
Для торжественных мероприятий, стилисты предлагают очень эффектные сумки-кошельки, исполненные в вариативной форме и в мягкой пастельной гамме. Среди представленных моделей, непременно найдется вариант для любого случая.