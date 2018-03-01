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Посадовця Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області викрито у корупційному злочині
Установлено, що зазначений посадовець, переслідуючи корисливі мотиви, одержав 15.03.2018 неправомірну вигоду від підприємця за зменшення розміру штрафних санкцій за виявлені у його господарській діяльності порушення.Переглядів: 91 Обговорень: (0) Вчора, 18:24
Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії.
Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії.
Вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.