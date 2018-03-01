Судитимуть слідчого поліції

За процесуального керівництва прокуратури Рівненської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою працівника правоохоронного органу у вчиненні кримінального правопорушення, що передбачене ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане із вимаганням).

Слідчими Управління Служби безпеки України в Рівненській області та процесуальним прокурором здобуто докази того, що слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області одержав 8500 грн від громадянина за закриття стосовно останнього кримінального провадження.

Корупційну діяльність поліцейського було викрито та припинено правоохоронцями у січні 2018 року одразу після одержання поліцейським неправомірної вигоди.

Прокуратурою області скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду по суті.

Довідково: вказаний злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.