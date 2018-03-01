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На Рівненщині головного лікаря та юрисконсульта лікарні викрито під час отримання неправомірної вигоди
Завдяки скоординованим заходам працівників прокуратури Рівненської області, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 14.03.2018 викрито головного лікаря однієї із центральних районних лікарень області та юрисконсульта цієї лікарні у вчиненні корупційного злочину.Переглядів: 81 Обговорень: (0) Вчора, 18:27
Встановлено, що ці особи одержали неправомірну вигоду в сумі по 500 дол США кожен від приватного підприємця за сприяння у виготовленні документації для надання останньому частини приміщення лікарні в оренду.
Правоохоронцями злочинну корупційну діяльність 2 працівників лікарні припинено одразу після одержання ними неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що ці особи одержали неправомірну вигоду в сумі по 500 дол США кожен від приватного підприємця за сприяння у виготовленні документації для надання останньому частини приміщення лікарні в оренду.
Правоохоронцями злочинну корупційну діяльність 2 працівників лікарні припинено одразу після одержання ними неправомірної вигоди.
Вирішується питання про повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.
Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.