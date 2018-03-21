119 мільйонів гривень та 34 тендери: як на Сарненщині депутат від БПП освоює гроші на будівництво шкіл

Сарненщина. Чудовий край на Рівненщині. Славиться неземної краси лісами, працьовитими людьми й дуже активною будівельною компанією... Вже друге будівництво школи, яке привернуло увагу журналістів сайту "ВСЕ". Ми вирішили розібратись - хто ж щасливий освоювач бюджетних грошей, про якого часто говорять в кулуарах обласних установ.Новозбудована школа в селі Тинне на Рівненщині. 2 черга. Близько 32 мільйонів гривень. Рясний потік води по стінах новобудови, що руйнує конструкцію, зафільмували очевидці жахливої ситуації.Директор школи підтвердив, що дійсно в будівництві школи з`явився недолік:"Є деякі недопрацювання. Приїжджала бригада, лазили по даху. Частину недоліків вже усунули, частина буде усуватися. Коштом компанії - будівельника,"- коментує директор школи Володимир Титечко.Будівництво школи виконувала Сарненська будівельна компанія - ТОВ "Західметал". Засновником фірми є Олег Жошко, депутат Сарненської районної ради. До райради Жошко обирався від Блоку Петра Порошенка "Солідарність". Раніше був заступником голови районної організації Партії регіонів.Саме вигравши вибори в списку провладної команди, його бізнес активно пішов вверх. Воно і не дивно, адже пану Олегу вдалось за 2 роки перемогти на щонайменше 34 тендерах на загальну суму майже 119 мільйонів гривень. Майже усі тендери стосуються рідного округу депутата.Проте, така активність не дозволяє якісно виконувати роботи й Сарненській міській раді увірвався терпець. Вона подала позов до фірми ТОВ "Західметал" з вимогою повернути авансовий платіж за роботи по об'єкту "Капітальний ремонт по вул. Грушевського в м. Сарни Рівненської області"."Нас не влаштовує якість виконаних робіт. Керівник не прийшов належним чином звітувати і ми не підписали йому необхідних документів. Він подав зустрічний позов, адже запевняє що роботи виконані і вимагає 1 563 670,00 грн за виконані будівельні роботи згідно договору. Та роботи виконано неналежної якості. Ми не будемо йому акти підписувати (міський голова, працівники міськвиконкому, також зокрема інженер технічного нагляду, який має договір з Сарненською міською радою),» - коментує заступник Сарненського міського голови Віктор Хомич.Також, Сарненщину нещодавно сколихнув скандал з будівництвом школи в Цепцевичах. У селі єдина старенька школа, що перевантажена учнями. Діти навчаються в декілька змін й уроки закінчуються майже о 21:00. Приміщення ледь не аварійне і потребує постійного ремонту. Та найжахливіше це те, що школа розрахована на 240 дітей, а учнів навчається 675. Уроки проводять в коридорах і в три зміни. Влада оголошує тендер на будівництво і ТОВ "Західметал" свідомо удвічі занижує вартість, що призводить до виграшу у тендері. Та побудувавши котельню - розриває договір. Питання лише в тому, що весь цей час, а це щонайменше півтора року чекати початку нового будівництва - зась. Діти і далі продовжують навчатись в жахливих умовах.Ні почати, ні закінчити: чому влада Рівненщини не змогла побудувати школу в Цепцевичах за 73 мільйони гривень?Нарікань на фірму провладного депутата вдосталь. Хтось приймає неякісно роботи і воліє про них говорити лише тихцем, хтось подає до суду. Та страждають від недобросовісних будівельників звичайні люди.Публікацію створено завдяки сайту Юконтрол, Прозорро, Закупкі, Декларації, ДФРР.