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Оштрафовано майстра лісу за порушення вимог фінансового контролю
За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винним майстра лісу одного з лісництв державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Рокитнівський держспецлісгосп» у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.Переглядів: 19 Обговорень: (0) Сьогодні, 08:09
Зокрема, прокурори виявили, що працівник правоохоронного органу – державної лісової охорони, будучи суб’єктом, на якого поширюються вимоги Закону «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю, без поважних причин несвоєчасно подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В подальшому, за результатами проведеної перевірки Управлінням захисту економіки в Рівненській області підтверджено факт виявлених прокуратурою порушень, про що складено та скеровано до суду відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
За результатами судового розгляду справи до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Зокрема, прокурори виявили, що працівник правоохоронного органу – державної лісової охорони, будучи суб’єктом, на якого поширюються вимоги Закону «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю, без поважних причин несвоєчасно подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В подальшому, за результатами проведеної перевірки Управлінням захисту економіки в Рівненській області підтверджено факт виявлених прокуратурою порушень, про що складено та скеровано до суду відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
За результатами судового розгляду справи до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.