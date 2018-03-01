Оштрафовано майстра лісу за порушення вимог фінансового контролю

За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винним майстра лісу одного з лісництв державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Рокитнівський держспецлісгосп» у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Зокрема, прокурори виявили, що працівник правоохоронного органу – державної лісової охорони, будучи суб’єктом, на якого поширюються вимоги Закону «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю, без поважних причин несвоєчасно подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

В подальшому, за результатами проведеної перевірки Управлінням захисту економіки в Рівненській області підтверджено факт виявлених прокуратурою порушень, про що складено та скеровано до суду відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За результатами судового розгляду справи до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Прес-служба прокуратури Рівненської області.