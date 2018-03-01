bank-ua.com
Рівне:
Останні новини
13:55
119 мільйонів гривень та 34 тендери: як на Сарненщині депутат від БПП освоює гроші на будівництво шкіл
09:03
У Києві й Рівному постраждали 5 поліцейських: порушники йшли на таран
09:41
Винувантців "бурштинових" заворушень триматимуть під вартою
10:40
На Рівненщині знову виявлено фальсифікований алкоголь
10:22
Пауерліфтер з Рівненщини – найсильніший юніор світу
10:21
З "Рівнеазот" стягнули заборгованість по зарплатах
13:28
"Взяли на хабарі" двох працівників Рівненської митниці
11:39
В Рівному рятувальники ДСНС облаштували пересувний мобільний пункт обігріву
17:20
Дівчину зґвалтували, підсипавши їй наркотики
17:07
Ще один українець став чемпіоном світу з боксу серед професіоналів
13:39
В РФ та світі проходять акції та марші пам'яті Бориса Нємцова
17:38
Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну 27 тисяч блоків контрабандних цигарок
13:22
Названо автомобілі б / у, які найчастіше везуть в Україну
12:58
Рівненська фрістайлістка потрапила в десятку найкращих на етапі Кубка світу в США
12:53
Зброя і нагороди з Путіним: силовики викрили православну організацію в Україні
» » » Оштрафовано майстра лісу за порушення вимог фінансового контролю

Оштрафовано майстра лісу за порушення вимог фінансового контролю

За участі Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області судом визнано винним майстра лісу одного з лісництв державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Рокитнівський держспецлісгосп» у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Зокрема, прокурори виявили, що працівник правоохоронного органу – державної лісової охорони, будучи суб’єктом, на якого поширюються вимоги Закону «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю, без поважних причин несвоєчасно подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В подальшому, за результатами проведеної перевірки Управлінням захисту економіки в Рівненській області підтверджено факт виявлених прокуратурою порушень, про що складено та скеровано до суду відповідний протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ч. 1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).
За результатами судового розгляду справи до винної особи застосовано стягнення у вигляді штрафу.
Прес-служба прокуратури Рівненської області.
Переглядів Переглядів: 19  Обговорень Обговорень: (0) Сьогодні, 08:09
Читайте також:
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції
В Івано-Франківську СБУ викрила на хабарі чиновника державної архітектурно-будівельної інспекції 25 лютого 11:40
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині
СБУ затримала на хабарі керівництво виправної установи на Хмельниччині 25 лютого 11:37
Грація та витонченість на стражі правопорядку
Грація та витонченість на стражі правопорядку 06 березня 12:38
Завтра у Рівному відбудеться закладення нового скверу
Завтра у Рівному відбудеться закладення нового скверу 29 квітня 12:52
Популярні
Ліквідатор чи злодій?
Ліквідатор чи злодій? 23 жовтня 09:38
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ
ПАН ДАНИЛОВ ПІДСТАВИВ ТОВАРИША ЧЕРЕПУХУ 15 грудня 20:39
Яких дівчат ми обираємо…
Яких дівчат ми обираємо… 24 лютого 18:47
Історія про кохання
Історія про кохання 27 вересня 17:17
Три містичні історії
Три містичні історії 12 березня 17:12
Чого хоче чоловік від жінки
Чого хоче чоловік від жінки 16 липня 09:33
Чому хлопцям потрібно лише одне
Чому хлопцям потрібно лише одне 26 квітня 18:37
Я+ТИ
Я+ТИ 26 березня 18:54


Наповнення © 2006-2018 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua


Архів матеріалів
«    Березень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мітки
Івано-Франківська область, Актуально, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кримінал, Львівська область, Новини Рівного, Особливий погляд, Провінційка, Рівне, Рівненська область, Рівненської, Рівненщині, Рівненщина, Рівненщини, Рівному, Спорт, Суспільство, Таке життя, Тернопільська область, Україна і світ, України, Хмельницька область, Чернівецька область, Що новенького?, бюджету, викрили, виявили, гривень, затримали, людей, новини, області, понад, портал новин, порушення, прокуратури, служби, чоловіка

Показати всі теги
© Усі права захищені.
Вгору