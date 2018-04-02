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Рівнянам про декларування доходів та повернення сплаченого податку

Днями, працівники ДПІ у м. Рівному спільно з волонтерами, які допомагають податківцям у проведенні кампанії декларування доходів громадян, на вулицях міста роздавали прапорці з інформацією про проведення декларування доходів, отриманих у 2017 році. Жителям міста нагадали про їх конституційний обов’язок з декларування доходів громадян.
Ознайомлюючи перехожих з інформаційними матеріалами, фахівці податкової служби та податкові консультанти нагадували про те, що кампанія декларування доходів триває до 1 травня поточного року та акцентували увагу на можливості подання декларації в електронному вигляді.
А ще звертали увагу тих рівнян, хто не знав про можливість отримання податкової знижки, на те, що вони мають таке право і для його реалізації платники можуть отримати безкоштовні консультації і допомогу при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи у Центрі обслуговування платників податків.
Анна Писарчук – керівник представництва ТОВ ВКК «Баланс-клуб», схвально відгукнулась на пропозицію прийняти участь у такій інформаційно-роз’яснювальній акції. «Мені приємно, що можу донести до наших громадян таку потрібну та корисну інформацію, адже розумію, що від нас залежить розвиток рідного краю і хочу про це розказати кожному» - поділилась своїми враженнями учасниця флешмобу.
ГУ ДФС у Рівненській області.
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